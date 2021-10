Mourinho teve uma visita especial antes do clássico com a Juventus

Conor McGregor conheceu o treinador português da Roma e levou para casa uma camisola.

Enquanto prepara o clássico de domingo (19h45) com a Juventus, José Mourinho, treinador da Roma, teve uma visita especial em Itália: Conor McGregor. O lutador de artes marciais mistas conviveu com o técnico português, recebeu uma camisola do clube e deu a provar a Mourinho o Whisky que o lutador irlandês lançou no mercado.

"Sim, é ele!, Sim, o grande Conor Mcgregor está em Roma e é um grande prazer conhecê-lo, partilhar algumas histórias e oferecer-lhe a mais bonita camisola da cidade", escreveu Mourinho nas redes sociais, com imagens dos momentos de convívio.