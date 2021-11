Mourinho terá um central na lista de compras e dois nomes ganham destaque

Imprensa italiana dá conta do desejo do treinador português da Roma em contar com um reforço para o eixo defensivo.

Muito se tem falado do desejo que José Mourinho tem em ver o meio-campo da Roma reforçado no mercado de inverno, mas esta terça-feira surgem informações que indicam a intenção de também ver chegar ao plantel um nome para o eixo defensivo.

Segundo informa o jornal "La Gazzetta dello Sport", Sven Botman e Marcos Senesi estão no topo da lista de favoritos. O primeiro é neerlandês, tem 21 anos e joga no Lille, de França, enquanto Senesi é argentino, de 24 anos, e veste a camisola do Feyenoord, dos Países Baixos.

Senesi será mesmo o alvo mais acessível, tendo em conta que poderia ser transferido por um valor entre 15 e 20 milhões de euros. Já Botman dificilmente poderá ser comprado por um valor inferior a 30 milhões.