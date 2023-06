Mourinho terá recusado oferta de 30 milhões de euros por época

O Al Hilal aliciou o treinador português com um salário milionário, mas o Special One negou para continuar na Roma.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em matéria do mercado de transferências, adianta esta quinta-feira que José Mourinho recusou uma proposta para ser treinador do Al Hilal, clube que oferecia 30 milhões de euros por época, livre de impostos. A oferta do clube da Arábia Saudita terá sido feita no início de junho, antes da abordagem a Massimiliano Allegri.

O treinador português está focado no projeto da Roma e tem resistido aos milhões sauditas. Na semana passada, refira-se, a imprensa italiana noticiou que José Mourinho recusou o convite para assumir o Al Ahli, também da Arábia Saudita.