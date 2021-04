Mourinho terá dado "duras" a jogadores do Tottenham após despedimento

'Daily Telegraph' avançou que o treinador português conversou, em tom crítico, com os jogadores da equipa dos spurs "durante mais de quatro horas"

O "ato final" de José Mourinho no complexo desportivo do Tottenham, situado em Londres, protagonizado na sequência de ser despedido pela administração dos spurs, na passada segunda-feira, terá sido tudo menos amistoso.

De acordo com o "TeamTalk", que descreveu o eventual acontecimento com base em informações veiculadas pelo jornal britânico "Daily Telegraph", o treinador português dirigiu-se, após receber a dispensa, ao campo de treinos para falar com o plantel.

Nessa última conversa, Mourinho terá "apontado o dedo" a alguns jogadores do sexto classificado da Premier League devido a situações nada abonatórias vividas no decurso da época. O "Daily Telegraph" refere que as conversas "duraram mais de quatro horas".

De resto, outros meios da Imprensa britânica e estrangeira referiram que o técnico luso ficou numa posição de fragilidade por causa do descontentamento de determinados futebolistas pela gestão das críticas e pelos resultados obtidos.

A surpreendente eliminação do Tottenham da fase eliminatória da Liga Europa, aos pés do Dínamo de Zagreb, terá sido até o principal fator de cisão de parte do plantel do Tottenham com José Mourinho.