Mourinho tem jogador do Barcelona na mira para o lugar de Karsdorp

Lateral neerlandês foi riscado pelo técnico

Segundo o Calciomercato, José Mourinho já está a preparar a sucessão de Karsdorp no plantel da Roma e na mira como prioridade está um jogador do Barcelona, Héctor Bellerín.

Com o lateral-direito neerlandês riscado pelo técnico, que o acusou de traidor há poucos dias, o espanhol que só assinou no defeso com os catalães por uma temporada pode vir a ser uma opção a custo zero.

Nos blaugrana Bellerín é mesmo dos menos utilizados do plantel e diz-se na Catalunha que o seu vínculo não será renovado.

Formado precisamente no Barcelona, Bellerín depois jogou no Arsenal, no Watford e no Bétis. Foi internacional pelo Bétis em quatro ocasiões. O veloz e ofensivo lateral-direito tem 27 anos.