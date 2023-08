Ledley King foi adjunto do treinador português no Tottenham e recordou a etapa ao lado do Special One

Ledley King, antigo defesa inglês que trabalhou com José Mourinho no Tottenham como adjunto, em 2020/21, comentou à revista FourFourTwo como é o técnico luso.

"Mourinho tem dois lados que nem toda a gente consegue ver. O que o José tem de especial é que, longe das câmaras e do campo de treinos, é muito divertido estar com ele. A sério que é. Adora rir e contar histórias, tem muitas. Ao jantar, faz rir toda a gente, mas quando se trata de futebol é muito sério. Há dois lados de Mourinho que nem toda a gente vê e estou grato por ter tido a oportunidade de os ver. José veio ter comigo e disse-me que gostaria que eu fizesse parte da sua equipa. Eu nem sequer estava a treinar, nunca fui treinador. É uma daquelas coisas que não se pode recusar: este é José Mourinho. Foi uma experiência incrível. Gostei muito", começou por dizer.

Depois, recordou como correu a temporada ao lado do Special One: "Na primeira parte da época, tudo estava a correr bem. Em dezembro, estávamos a liderar o campeonato e pensei que o íamos ganhar! Mas infelizmente caímos na segunda metade. Chegámos à final da Taça, derrotámos o Manchester United por 6-1 em Old Trafford e vencemos o Arsenal e o Manchester City em casa."