Mourinho também rendido a sensação de Marrocos: "Absolutamente incrível"

Depois de Luis Enrique ter elogiado Azzedine Ounahi, o técnico português também se mostrou rendido ao médio marroquino.

Marrocos perdeu na quarta-feira com a França por 0-2, sendo eliminado nas meias-finais do Mundial'2022.

A seleção marroquina fez história ao tornar-se na primeira equipa africana a chegar a uma fase tão adiantada do torneio e José Mourinho deixou-lhe largos elogios, com uma menção especial ao jovem médio, de 22 anos, do Angers.

"Bono foi importante no torneio e conheço Amrabat do futebol italiano, é um jogador muito bom. Mas o número 8 que joga no Angers, Ounahi, tem sido absolutamente incrível", considerou à conta de Twitter ENDM, dedicada ao futebol marroquino.

O treinador da Roma falou ainda do jogo entre Marrocos e Portugal (1-0), que ditou a eliminação portuguesa nos quartos de final do Mundial, admitindo ter ficado surpreendido com o "espírito de equipa" marroquino.

"Esta seleção tem jogadores e um treinador incríveis e um grande espírito de equipa. Quando vi que iam começar o jogo contra Portugal sem Mazraoui ou Aguerd, pensei que Marrocos estaria em apuros, mas não foi um problema", referiu.

Recorde-se que, após Marrocos ter eliminado a Espanha (1-0 no desempate por grandes penalidades), nos oitavos de final, Luis Enrique também se mostrou rendido à exibição de Ounahi, dizendo: "Fui agradavelmente surpreendido pelo número 8. Não me lembro do seu nome, peço desculpa. De onde é que ele veio?".

Ounahi tem sido apontado pela imprensa internacional como alvo do Barcelona para o mercado de inverno, tendo também sido associado ao Leicester e ao West Ham, ambos da Premier League. O Angers, último classificado da Ligue 1, pretenderá encaixar cerca de 45 milhões de euros com a sua transferência.