Mourinho: "Também podia ter ido embora em dezembro e, em vez disso, fiquei aqui"

Declarações do treinador da Roma após a vitória frente ao Empoli, por 2-0, na ronda 21 do campeonato italiano.

Zaniolo de baixa psicológica: "Não posso fazer nada em relação a Zaniolo. É um problema do clube, que ele tem de resolver com eles e não comigo."

Smalling em final de contrato: "Não posso fazer nada para convencê-lo a ficar. Também penso que podia ter ido embora em dezembro e, em vez disso, fiquei aqui. Esta é a minha vida, todos os dias, todos os jogos. Às vezes, parece que estamos em dificuldades, quase em situação de descer à Série B e, em vez disso, estamos na frente, com outras equipas muito fortes."

Tammy Abraham fez o 2-0 final: "É sempre importante. Houve um curto período esta temporada em que ele criou algumas dúvidas. Não sobre as suas qualidades, mas sobre a sua vontade. Agora, ele está a jogar como dantes e digo mais: mesmo que não marque, a sua contribuição é sempre importante. Ele fez exatamente o que a equipa precisava."

A vitória: "Jogámos 30 minutos com um plano de jogo perfeito. A intensidade baixou um pouco depois. Porquê? Porque essa é a nossa natureza. O Dybala com alguma dificuldade, o Lorenzo [Pellegrini] fez um esforço tremendo. Estou satisfeito porque jogámos dentro das nossas limitações. Fizemos o que tínhamos a fazer, conseguimos três pontos frente a uma equipa difícil e disse-o ao Zanetti [n.d.r. treinador do Empoli]."

Lesões: "O campeonato é uma maratona em que podem acontecer muitas coisas. As lesões são normais no futebol, mas as equipas que tiverem menos lesões, vão chegar ao fim melhor classificados. Para nós, qualquer lesão e castigo é um problema. Se tivermos um jogo por semana, podemos fazer algo importante, senão fica mais difícil. Alguns adeptos não entendem, mas isso é normal e depois há gente da Imprensa, ou melhor, das redes sociais, do Twitter ou outra coisa coisa qualquer que fingem não entender. Estou ao lado dos meus jogadores."