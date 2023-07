Mourinho suspenso e multado: "Ultrapassa limites da crítica admissível"

Tribunal Federal Nacional de Itália fala em "declarações gravemente lesivas sobre Chiffi e Aia". Suspenso por dez dias e com 50 mil euros de multa

O Tribunal Federal Nacional de Itália suspendeu por dez dias José Mourinho, no seguimento das declarações do treinador português da Roma sobre o árbitro do jogo com o Monza, Chiffi.

Mourinho, que dessa forma não poderá estar no banco nas duas primeiras jornadas da Série A, foi ainda multado em 50 mil euros, a mesma verba que também a Roma terá de pagar.

"As declarações do Sr. Mourinho feitas à televisão e aos órgãos de Imprensa ultrapassam indubitavelmente os limites de uma crítica admissível ao trabalho do árbitro Chiffi e constituem uma violação aberta do art. 23º, nº 1 do CGS, segundo o qual 'aos sujeitos do sistema federal é vedado exprimir publicamente juízos ou observações prejudiciais à reputação de pessoas, empresas ou organismos que atuem no âmbito do CONI, da FIGC, da UEFA ou da FIFA'. O Sr. Mourinho, com as declarações objeto de recurso - claramente públicas, uma vez que foram feitas durante entrevistas à imprensa e conhecidas de todos - prejudicou gravemente, sem dúvida, não só o prestígio e a reputação do árbitro Chiffi, com juízos e declarações também de natureza pessoal, mas também a organização federal no seu conjunto, chegando ao ponto de pôr em causa os mecanismos de designação da arbitragem. No presente caso, portanto, a violação contestada do artigo 23º do CGS existe plenamente", lê-se no comunicado.