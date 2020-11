Mourinho suspenso do próximo jogo do Tottenham na Liga Europa

Castigo anunciado pela UEFA por se tratar de uma ação reincidente por parte do técnico português

O treinador José Mourinho foi castigado com um jogo de suspensão na Liga Europa ao ser responsabilizado pelo atraso do início da partida com o Antuérpia (derrota por 1-0), relativa à segunda ronda do grupo J da prova europeia, anunciou, esta sexta-feira, a UEFA.

A suspensão do técnico português deveu-se à reincidência do ato, que valeu ainda uma multa de 25 mil euros ao Tottenham, pelo que não estará no banco de suplentes da equipa inglesa no próximo desafio da Liga Europa, ante o Ludogorets, agendado para o dia 26 de novembro.