Mourinho: "Son tem muita sorte, o pai dele é uma pessoa melhor que Solskjaer"

Declarações do treinador José Mourinho, do Totthenham, após a derrota da equipa diante do Manchester United, por 1-3, em Londres, a contar para a 31.ª jornada da Premier League.

Dentre as declarações de José Mourinho após o Tottenham-Manchester United (1-3), está uma resposta ao técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, que criticou a conduta de um atleta dos Spurs no jogo, o sul-coreano Heung-Min Son. "Se o meu filho ficasse três minutos no chão daquela forma, não lhe dava de comer". Mourinho saiu em defesa do seu jogador.

Resposta a Solskjaer: "O Son tem muita sorte, o pai dele é uma pessoa melhor que Ole [Solskjaer]. Eu acho que um pai, eu sou pai, tem sempre que dar apoio ao seu filho independentemente do que ele faz. Estou muito desapontado. É como dizemos em Portugal, 'pão, pão, queijo, queijo'. Eu já lhe disse tudo o que achei disso".

Análise do jogo: "Perdemos para uma equipa muito boa, mas não acho que seja merecido. Eles tiveram uma reação muito forte no segundo tempo, mas após o 1-1 tivemos chances de fazer 2-1."

Sobre o VAR: "Não entendo mais nada. Às vezes, consegues, às vezes não. Não sei como comentar. Agora, não comemoras um golo porque tens medo. Para nós, para os jogadores, para os árbitros. Muitas contradições e decisões ninguém entende muito bem. Isso não é problema meu, não posso resolver".