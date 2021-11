Mourinho sobre Zaniolo: "Peço-vos que o deixem em paz, não inventemos histórias que não existem"

Jovem italiano foi notícia num passado recente por suposto desentendimento com técnico português

Internacional italiano e uma das grandes promessas do futebol do país campeão da Europa, Zaniolo tem ainda um longo caminho a percorrer, segundo José Mourinho. O técnico português comentou o momento e as fragilidades do canhoto no presente.

"Ele é talentoso e tem de ter noção disso, mesmo quando as coisas não correm bem. Isto sem esquecer uma coisa que é muito importante para mim, que é a cicatriz de um rapaz que teve grandes problemas e que, por vezes, sofre de sentimentos negativos", afirmou, logo após a vitória diante do Zorya, a contar para a Conference League.

O jovem talento foi notícia nos últimos dias devido a um suposto desentendimento com Mourinho. O Special One pediu que não se inventem histórias.

"Por exemplo, contra a Juventus, estava a fazer um grande jogo, semelhante àquele que fez contra o Zorya, mas, à primeira dor no joelho, sentiu o medo típico de quem já sofreu muito. Peço-vos que o deixem em paz, não inventemos histórias que não existem", explicou.