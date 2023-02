Mourinho sobre um reforço de inverno: "Não sabe a diferença entre um 5x3x2 e um 3x4x1x2"

Ola Solbakken chegou do Bodo/Glimt e ainda não realizou mais do que um minuto em dois encontros. Técnico português queixou-se ainda da falta de soluções

Reforço de inverno da Roma, Ola Solbakken, ex-Bodo/Glimt, ainda procura algum protagonismo com a equipa de José Mourinho. O técnico português explicou o porquê da falta de oportunidades iniciais para o norueguês, que fez um minuto em dois encontros e que não saiu do banco em outros cinco.

"Ele não entende a tática da mesma forma que os outros. Não sabe a diferença entre um 5x3x2 e um 3x4x1x2, não sabe o que é pressão alta. Tem de aprender a jogar connosco. O tipo tem qualidade, mas não pode entrar para substituir alguém e a equipa manter a mesma estrutura", atirou.

Destacando os esforços de uma das figuras da equipa, o Special One lamentou a falta de soluções do plantel da Roma.

"Podemos fazer grandes coisas, mas quando temos de fazer três jogos por semana torna-se mais difícil. Alguns adeptos não entendem isso, mas é normal. Há treinadores que podem fazer automaticamente duas alterações ao minuto 60 e outras duas ao minuto 75. Eu não posso fazer isso, tenho de medir cada minuto. As pessoas não entendem os sacrifícios que o Lorenzo Pellegrini está a fazer para jogar nestas condições", referiu, no final do encontro com o Empoli, que a Roma venceu, por 2-0.