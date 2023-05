"Mourinho seria o treinador ideal para o PSG. Pode gerir aquele balneário"

José Morais foi adjunto do atual treinador da Roma.

José Morais treina atualmente o Sepahan, do Irão, e foi adjunto de Mourinho no passado. Em declarações ao jornal espanhol As, considera que o atual técnico da Roma tem o perfil ideia para comandar o PSG.

"José Mourinho seria o treinador ideal para o PSG. Poderia ser importante para o clube. Pode ajudar os donos a conseguir o que tanto procuram: ganhar a Liga dos Campeões. Ele pode gerir aquele balneário, qualidade já lá têm", afirmou.

José Morais recordou a chegada de Mourinho ao Real Madrid. "Não há um balneário difícil para Mourinho, porque tem o caráter que tem e a experiência que tem como treinador. O que tinha ganho antes de chegar ao Real Madrid já era suficiente para os jogadores perceberem desde o início que era alguém que merecia respeito, que era um ganhador e tinham de o ouvir se quisessem ganhar. Independentemente da personalidade de cada jogador, eles entendem quando chega alguém para os ajudar. Foi o que aconteceu no Real Madrid. Os resultados vieram dessa crença. Foi um grande trabalho, na minha opinião, de cada um", lembrou.