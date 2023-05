Mourinho: "Ser atacado por pessoas banidas de apostar deixa-me feliz"

A Roma foi derrotada em casa pelo Inter (0-2), passando a estar a cinco pontos dos lugares que conferem acesso à próxima edição da liga milionária.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, perdeu este sábado por 0-2 em casa frente ao Inter, voltando a atrasar-se na corrida à próxima edição da Liga dos Campeões, a quatro jornadas do fim da Serie A.

Após a partida, o técnico português mostrou orgulho na capacidade de todo o clube para aguentar com várias dificuldades.

"Disse-lhes que me sentia muito orgulhoso por tudo o que tinham feito, pelo esforço daqueles que estavam cansados, que jogavam com uma perna só, que jogavam com fratura intercostal e injeções de analgésicos, das crianças que davam sua contribuição e um estádio que é absolutamente incrível. Estes rapazes conseguiram construir algo fantástico com estes adeptos. Vocês conhecem-me, uma derrota é sempre difícil de engolir, mas volto para casa com um orgulho imenso no coração", salientou, à DAZN.

"Hoje jogámos contra a melhor equipa de Itália, que está na meia-final da Liga dos Campeões, os meus jogadores estão exaustos. Mancini, Lorenzo, Cristante, jogam sempre. Quando cheguei, o Bové ia ser emprestado à Triestina e hoje foi titular contra o Inter. Isso faz-me feliz", acrescentou.

Mourinho aproveitou ainda para criticar Renzo Ulivieri, presidente da Associação Italiana de Treinadores, que condenou recentemente a sua decisão de trazer um microfone para uma partida da Serie A, na altura justificada pelo "Special One" como uma medida de proteção pessoal.

"Se quisermos ver vários episódios do jogo desta noite, é melhor não falar, não posso. No entanto, deixa-me feliz ter sido atacado por alguém que foi banido por três anos por apostar em futebol. Bye Bye!", despediu-se.

Com a derrota, que se segue a três jogos consecutivos sem vitórias no campeonato italiano (empates frente ao Monza e Milan e derrota diante da Atalanta), a Roma segue na sétima posição da tabela, com os mesmos 56 pontos da Atalanta (sexta), que tem um jogo a menos, estando a cinco pontos dos lugares de Champions.

Já o Inter recuperou a quarta posição da Serie A, somando os mesmos 63 pontos da Juventus (terceira), que ainda vai jogar esta jornada. Logo atrás está o Milan (quinto), com 61.