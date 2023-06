Mourinho sem acordo com o tribunal e nova audiência agendada

Treinador português afirmou, após o jogo com o Monza, que o árbitro Daniele Schiffi era o pior que tinha visto na sua carreira, o que o levou a tribunal por difamação

A audiência desta terça-feira de José Mourinho e a Roma no Tribunal federal de Itália terminou sem acordo entre as partes e com nova audiência agendada para dia 22 deste mês.

Depois de José Mourinho ter dito, após o Monza-Roma, que o árbitro Daniele Schiffi era o pior que tinha visto na sua carreira, o técnico português acabou sendo processado por difamação, num processo que poderá inclusivamente ditar uma nova suspensão para o técnico luso.

Alegadamente a Roma já teria um acordo para pagar uma multa e faltava um pedido de desculpas público do técnico, exigido pelo tribunal. Depois da sessão desta terça-feira, transpareceu que poderá ser feito um novo acordo, sem desculpas públicas nem castigo para Mourinho, e que posteriormente a esse acordo a federação italiana comunicará que o técnico não quis contestar a imparcialidade da classe da arbitragem.

Leia também Internacional Chelsea e Manchester United também entram no leilão por Mbappé Jogador não renova com o PSG e o clube quer vendê-lo já neste defeso para não sair livre em 2024. O Real Madrid continua a ser o mais forte interessado