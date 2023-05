"Mourinho? Se fazes a diferença em todos os campeonatos europeus..."

Paulo Sousa deixa elogios ao compatriota antes do jogo entre Roma e Salernitana.

Paulo Sousa, treinador português da Salernitana, saiu em defesa de José Mourinho, antes do encontro em casa da Roma, agendado para as 17h30 de segunda-feira, recusando que o compatriota seja um técnico defensivo em demasia.

"Dou os parabéns a Mourinho, foi a mais-valia para todos os treinadores portugueses", afirmou o ex-selecionador polaco e treinador do Flamengo. "Ele conquistou todas as competições europeias, é único no mundo, deste ponto de vista. Estou convencido de que irá continuar a vencer", vincou, citado pelo jornal Corriere dello Sport.

"Tem uma vontade tremenda de alcançar os objetivos, está super preparado, sabe como adaptar-se e tem moldado a Roma à sua imagem. Respeito-o. Se fazes a diferença em todos os campeonatos europeus, é porque és bom. Não há mais nada a dizer. E não é verdade que não têm uma fase ofensiva. Longe disso. A Roma defende-se muito bem sabe partir para as transições, é uma qualidade", rematou.