Mourinho: "Se estivesse 0-5, as pessoas teriam desligado a televisão..."

Técnico reagiu ao triunfo, por 2-4, no terreno do Empoli. Avançado inglês bisou

À espera de mais controlo? "Sim, mas é um ótimo resultado, vencer no terreno do Empoli nunca é fácil, 2-4 aqui é um ótimo resultado. Sabíamos que a Fiorentina, a Lázio e a Atalanta tinham perdido pontos e era importante vencer aqui. O segundo tempo é fantástico para o espectador, porque se estivesse 0-5, as pessoas teriam desligado a televisão. Parabéns à minha equipa, mas também ao Empoli que acreditou quando resultado estava 0-4."

Abraham a bisar, mas será suficiente: "Ele tem que marcar em todos os jogos, ele tem que tentar, ele tem que aguentar esse tipo de pressão. Eu quero muito mais golos de um avançado, muitas outras coisas e se ele fizer isso eu fico satisfeito."