Mourinho sai em defesa de jogador do Tottenham: "Não é um cobarde"

Joe Rodon teve culpas no terceiro golo do Liverpool frente ao Tottenham

Joe Rodon foi alvo de críticas após a derrota do Tottenham frente ao Liverpool, mas conta com a "proteção" do técnico português.

Contratado ao Swansea no último defeso, Joe Rodon foi chamado à titularidade na defesa do Tottenham no duelo de quinta-feira com o Liverpool, em Londres, que os "spurs" perderam por 3-1.

A partida ficou marcada por vários erros defensivos da equipa orientada por José Mourinho e o central galês esteve diretamente ligado ao terceiro golo dos visitantes, apontado por Sadio Mané. Os comentadores televisivos, como Jermaine Jenas, apontaram Rodon como um dos "culpados" do desaire do Tottenham, mas, na conferência de imprensa pós-jogo, o "Special One" saiu em defesa do seu pupilo.

"Vai jogar no próximo encontro, de certeza. Mostrou personalidade. Foi aos duelos, não é um cobarde e foi a todos os duelos com os jogadores de qualidade que eles [Liverpool] têm. Esteve muito bem e só cometeu um erro. Se tenho um jogador que só comete um erro no meio de uma grande exibição, então tenho de apoiá-lo", afiançou Mourinho, que transpareceu ainda alguma preocupação com o estado de Harry Kane, que saiu ao intervalo com problemas físicos:

"Para o Harry sair do jogo, então não estamos a falar de uma lesão insignificante. Não sabemos quanto tempo vai parar, teremos de ver", rematou o português.