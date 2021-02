Mourinho revela gesto de Guardiola após morte do pai: "Há coisas que as pessoas não veem"

Treinador português diz só ter "boas recordações dele [Pep Guardiola] " e do tempo em que trabalharam juntos.

José Mourinho, em conferência de Imprensa ao jogo do Tottenham frente ao Manchester City, agendado para as 17h30 de amanhã, sábado, falou esta sexta-feira sobre a relação que mantém com Pep Guardiola, treinador dos citizens, com quem já trocou algumas farpas mas que partilhou com ele uma boa fase no Barcelona - o português como treinador adjunto e Guardiola como jogador.

"Trabalhei três anos com o Pep Guardiola, estivemos juntos todos os dias, celebrámos títulos juntos. Não chorámos juntos, mas partilhámos algumas desilusões quando perdemos coisas importantes. Foi um grande período da vida dele como jogador e da minha como um jovem adjunto", começou por dizer em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro.

"É algo que eu guardo. Depois disso não posso ter qualquer sentimento mau para com ele", acrescentou, antes de garantir que, para ele, o que se passa no jogo fica dentro das quatro linhas e de recordar um gesto do treinador espanhol aquando do falecimento do pai do português, Félix Mourinho, em 2017.

"Sou da geração que considera que o que acontece num jogo de futebol, fica no jogo. Só tenho respeito e bons sentimentos para com o Pep. Há momentos na vida que não esquecemos. Não me esqueço quando o meu pai faleceu. Ele sabia o quão o meu pai era importante para mim e ligou-me. Já agora, hoje o meu pai celebraria o seu 83.º aniversário. Quando a mãe dele morreu [em 2020], tive a mesma atitude", revelou, para depois concluir:

"Há coisas que as pessoas não veem e que não precisamos de partilhar. Só o estou a fazer agora porque surgiu a oportunidade. Só tenho boas recordações dele e dos tempos em que trabalhámos juntos."