Mourinho reuniu-se com o presidente da Roma em Setúbal

Responsável pelo clube italiano quer selar a renovação de contrato do treinador português.

O presidente da Roma, Dan Friedkin, aterrou nos últimos dia no aeródromo de Tires com o objetivo de resolver o processo de renovação do contrato de José Mourinho, que já está a gozar um período de férias na sua Setúbal natal.

A informação foi esta sexta-feira avançada pelo "Corriere dello Sport", jornal italiano que acompanha mais de perto o quotidiano do emblema liderado por Mourinho, que tem contrato por mais uma época, até junho de 2024.

O clube da capital pretende recompensar o treinador português por uma época em que levou os giallorossi a uma final europeia pela segunda vez consecutiva e, ao mesmo tempo, impedir que se deixe tentar por eventuais propostas alheias. Com as quase certas saídas de Justin Kluivert para o Bournemouth (11 M€), Missori e Volpato para o Sassuolo (10 M€) e Carles Pérez para o Celta (6 M€), a Roma garante cerca de 28 milhões de euros neste defeso, preciosos para reforçar significativamente o plantel, dado importante para tentar convencer Mourinho a ficar.