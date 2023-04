Mourinho responde a Cassano: "De vez em quando na vida aparece um Marko Livaja..."

Antonio Cassano voltou a apontar a José Mourinho, criticando o futebol que as suas equipas praticam e a sua postura mediática. O treinador português respondeu

Cada um é livre de ter suas preferências e fazer críticas", disse este sábado, José Mourinho. Em causa, as declarações polémicas de Antonio Cassano, com o antigo internacional italiano a criticar o futebol das equipas do atual treinador da Roma.

"Mas quando se fala dos outros, como Antonio [Cassano], as coisas são diferentes: diverte-se, os outros trabalham seriamente. Se fazem críticas à Roma ou a mim, não me interessa, eles é que se divertem. Cassano jogou na Roma, na Inter e no Real: em Madrid é lembrado pelo casaco de peles, com a Roma venceu uma Supertaça sem jogar, na Inter nem sequer venceu a Taça da Lombardia. Eu, vocês sabem o que eu ganhei com Inter, Real Madrid e Roma. Ele pode ter um problema comigo, mas eu não tenho com ele", disse o português.

"Eu só digo uma coisa: ele tem 40 anos e eu tenho 60, mas, de vez em quando na vida, aparece um Marko Livaja e complica-se", acrescentou Mourinho, referindo-se a um episódio no Inter, em 2011/12, entre Cassano e Livaja, então com 19 anos, no qual o italiano, que tinha 30, ficou mal tratado após um confronto físico.