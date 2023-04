Mourinho rendido a Rafael Leão: "Quando está no seu habitat, é devastador"

Extremo português assistiu o golo do empate do Milan frente à Roma (1-1), aos 90+7 minutos.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, empatou no sábado 1-1 em casa frente ao Milan, em jogo da 32.ª jornada da Serie A.

Ambos os golos da partida surgiram nos últimos minutos da compensação, com Tammy Abraham a ter aberto o marcador aos 90+4', seguido pelo golo do empate de Alexis Saelemaekers, aos 90+7', que beneficiou de uma assistência de Rafael Leão.

Após a partida, Mourinho mostrou-se rendido à exibição do avançado português, aproveitando para revelar a estratégia que definiu para o travar.

"É um jogador estratosférico. Quando está no seu habitat e consegue apontar à baliza, é devastador. Protegemo-nos nesse lado com Zeki Celik, que o conhece bem (n.d.r. foram colegas de equipa no Lille). Fez uma pressão contrária e, com o esforço de todos, conseguimos controlá-lo muito bem", analisou.

Com o empate, a Roma e o Milan continuam em igualdade pontual (57) na Serie A, com os milaneses a seguirem na quarta posição do campeonato, colados aos romanos, quintos classificados.