Mourinho: "Relação com o Inter é eterna, mas a Roma é a minha casa agora"

Mourinho orientou o Inter entre 2008 e 2010 e conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos, uma Supertaça de Itália e uma Taça de Itália.

Embora realçando que agora defende as cores da Roma e que não sai satisfeito do jogo, porque perdeu, José Mourinho agradeceu a forma calorosa como foi recebido pelo Inter, desde os dirigentes aos adeptos, esta quarta-feira. A Roma foi jogar ao Giuseppe Meazza, nos quartos de final da Taça de Itália, e saiu derrotada, por 2-0.

"A parte emocional e o jogo em si são duas coisas bem distintas, mas que podem coexistir. A forma como os adeptos me receberam e como fui tratado pelos dirigentes do Inter, o enorme presente que recebi antes do jogo, foram todos fantásticos comigo. Este foi o lado emocional que eu não posso esconder e vai sempre existir, é uma relação eterna, mas eu vim aqui para ganhar e a Roma é a minha casa agora", referiu o treinador português após a partida.

"Não conseguimos ganhar, mas fora os primeiros cinco minutos, vi uma Roma que jogou muito bem frente a uma equipa contra a qual não é nada fácil fazê-lo. Também controlámos a bola, obviamente criando pouco porque pela frente havia um grande adversário. Depois veio o segundo golo que mudou o jogo", analisou Mourinho.