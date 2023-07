Mourinho regressa a Roma e atira: "Não vou ter de levar com o calor de agosto no banco"

Treinador português comenta os dois jogos de castigo e mostra-se "pronto" para mais uma época na Roma.

José Mourinho regressou este sábado a Roma, depois das férias, e irá partir para a terceira temporada ao serviço da Roma.

"Se estou pronto? Estou sempre pronto. Estou contente por voltar ao trabalho, na segunda-feira de manhã arrancamos de novo. Sou um homem de trabalho, não de férias", afirmou o treinador português aos jornalistas.

Igual a si próprio, Mourinho comentou os dois jogos de castigo depois das críticas ao árbitro Daniele Chiffi, após o jogo com o Monza, realizado em maio passado. "Disseram-me que o castigo poderia ser reduzido se eu fizesse um pedido de desculpas público. Considerando que não vou ter de levar com o calor de agosto no banco, não estou muito preocupado, vejo o jogo tranquilo, com ar condicionado", atirou.

Sobre o mercado, fechou-se em copas. "Não falei com ninguém, só com meus jogadores. Morata? Não falo do mercado de transferências", respondeu.