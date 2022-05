Mourinho recebe prémio individual relativo a... 2009/2010

Treinador havia, segundo o jornal Corriere dello Sport, faltado à cerimónia de entrega por estar em protesto

Com 12 anos de atraso, o prémio Panchina D"Oro, atribuído pela associação de treinadores da Serie A ao melhor treinador de cada época do campeonato italiano, foi parar as mãos de José Mourinho, pelo trabalho feito, em 2009/10 no Inter.

Nessa época, a segunda no comando dos nerrazurri, o português celebrou a conquista da Serie A, assim como da Taça de Itália e da Champions, materializando um triplete, feito seguido da ida para o Real Madrid, derrotado na discussão pela Orelhuda.

Em 2010, após o fim da Serie A, Mourinho não esteve presente na cerimónia de entrega do prémio Panchina D"Oro, realizada no Centro Técnico de Coverciano, devido, segundo o jornal Corriere dello Sport, estar em protesto para com colegas de função.