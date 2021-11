Mourinho recebe boa notícia: Spinazzola já treina no relvado e com bola

A recuperar de uma lesão grave, Spinazzola vai caminhando para o regresso à competição. Pode ser o primeiro "reforço" para José Mourinho.

Leonardo Spinazzola já começou a treinar no relvado e já faz alguns exercícios com bola, revelou a Roma, esta quinta-feira. O lateral-esquerdo italiano sofreu uma lesão grave (rotura do tendão de Aquiles) nos quartos de final do Europeu, diante da Bélgica, e ainda não competiu esta época.

Mas o regresso está mais próximo de acontecer, como documento o clube romano, nas redes sociais. Ora veja.