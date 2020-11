Mourinho reage aos falecimentos de Vítor Oliveira e de Reinaldo Teles

Técnico natural de Matosinhos morreu este sábado e o histórico dirigente do FC Porto foi vítima da covid-19 na passada quarta-feira

O treinador José Mourinho reagiu, este sábado, aos falecimentos do antigo colega de profissão Vítor Oliveira, que descreveu como "vencedor, sério e frontal" e do ex-dirigente do FC Porto Reinaldo Teles, "outra perda para o futebol", com quem conviveu entre 2001 e 2004, quando treinou os portistas.

"Não me atrevo a dizer que era amigo do mister Vítor Oliveira porque nunca tivemos mais que algumas oportunidades de conversar um pouco, mas afirmo a minha admiração por um treinador de corpo inteiro, um vencedor, um pragmático, um homem sério, honesto e frontal, que nesta etapa da sua vida tinha decidido deixar de ser um grande treinador para ser um grande comentador", referiu o técnico do Tottenham, que instou a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) a recordá-lo.

"A sua carreira não se esquecerá e a ANTF [Associação Nacional de Treinadores de Futebol] fará certamente justiça ao mister e colegas como eu recordaremos sempre a sua dimensão. À sua família e aos seus amigos as sentidas condolências", acrescentou José Mourinho, em reação à morte do técnico natural de Matosinhos.

O treinador português do Tottenham abordou, também, o desaparecimento do "chefinho" Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, que faleceu na passada quarta-feira, aos 70 anos de idade, vítima de covid-19.

"Outra perda para o futebol, foi o senhor Reinaldo Teles. Tive oportunidade de diretamente contactar a sua família e guardarei para mim os tantos momentos que vivemos juntos", disse José Mourinho sobre uma das figuras incontornáveis da história portista.