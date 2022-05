Mourinho reage à vitória da Lázio: "Em 22 anos é uma das poucas coisas que não mudou..."

José Mourinho, no empate com o Bolonha

Declarações de José Mourinho, treinador romano, após o Roma-Bolonha (0-0), partida relativa à 35ª jornada da Serie A

Nulo: "Foi um jogo mau por parte das três equipas em campo. Quem quis ganhar não teve qualidade suficiente, quem não queria ganhar pouco fez e a terceira equipa [arbitragem] nunca se preocupou com a qualidade do espetáculo, vi pouca qualidade".

Lázio igualou a pontuação da Roma: "A história é sempre a mesma. Treino há 22 anos e não mudou. Há muitas mudanças no futebol, mas vocês [jornalistas], em geral, nunca mudam. Depois do jogo há um resultado, as perguntas variam consoante o resultado e há comentários. Em 22 anos isso é uma das poucas coisas que não mudou. Outra que não mudou é que há 22 anos atrás podias ganhar um jogo com um golo irregular e 22 anos depois ainda podes ganhar com um golo irregular. Ontem, um clube [Lázio] venceu com um golo irregular".