Mourinho reage à suspensão e volta a fazer o gesto das algemas

Em 2010, quando treinava o Inter de Milão, Mourinho já tinha feito o gesto com os braços cruzados. Italianos dizem que gesto não é inocente nem uma coincidência, apesar de ser associado a três marcas

O tribunal desportivo de Itália decidiu manter os dois jogos de suspensão a José Mourinho, pelo que o treinador da Roma não estará à frente da equipa contra o Sassuolo e a Lazio, e o técnico português reagiu ao seu estilo.

Na sua conta de Instagram, voltou a fazer o gesto das algemas que celebrizou em 2010, pelo Inter, numa situação em que protestou contra a arbitragem, insinuando que deveriam sair de campo algemados (após um jogo contra a Sampdoria, que terminou 0-0, e no qual viu dois jogadores da sua equipa serem expulsos). Um gesto que na altura lhe valeu três jogos de suspensão.

Desta vez, recorrendo a três marcas, repetiu o gesto, sem mensagem direta sobre o assunto do dia. Em Itália não tardaram as comparações com o mencionado gesto de 2010, referindo-se que esta reação não é inocente nem uma coincidência.

A Roma, entretanto, decidiu que ninguém da equipa vai falar nessas duas partidas, em protesto perante a decisão de manter a suspensão de José Mourinho.