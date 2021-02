Mourinho reage à derrota: "Não tenho nada negativo a dizer sobre os jogadores"

José Mourinho, treinador do Tottenham

Pela segunda jornada seguida, o Tottenham, do técnico português José Mourinho, foi derrotado no campeonato inglês. O treinador destacou espírito de luta da equipa, mas revelou abatimento dos jogadores no revés frente ao Brighton (1-0).

Após a má exibição que culminou com a derrota da equipa do Tottenham, este domingo, o técnico José Mourinho destacou clima de tristeza dos jogadores. Em entrevista à BBC Sport, o treinador português lamentou nova derrota na Premier League, mas afirmou que deixou o jogo com "bom sentimento" para o futuro.

"Não começámos bem. Eles podiam ter marcado logo no início do jogo. Na primeira parte, senti que a equipa muito triste com o golo sofrido. Faltou energia. Nos últimos 25, 30 minutos deram tudo. Não conseguimos marcar. Ao mesmo tempo, demos-lhe a chance de contra-atacar", analisou.

No segundo tempo, o Tottenham procurou o empate com algum ímpeto nos minuto iniciais. Porém, frente a uma defesa sólida do adversário, não conseguir marcar. "Os rapazes mostraram uma grande atitude na segunda parte", disse.

Mourinho finalizou que não guarda os mais exemplos do jogo. "Eles tentaram, não tenho nada de negativo a dizer sobre eles [os jogadores]. Saio do jogo com um bom sentimento em relação aos meus rapazes, porque eles esforçaram-se no segundo tempo. Tentámos de tudo, mas eles defenderam tudo, trouxeram outro defesa-central e não nos foi possível marcar", lamentou.