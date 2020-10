Carlos Vinícius é reforço do Tottenham

Avançado brasileiro é reforço por empréstimo do Benfica.

José Mourinho falou este domingo sobre Carlos Vinícius, avançado que é reforço do Tottenham por empréstimo do Benfica, com opção de compra.

"A equipa tem muitas opções e muitos bons jogadores, especialmente no ataque, onde o potencial e o número de opções são absolutamente incríveis. Lucas, Lamela, Gareth Bale, Vinicius, Harry Kane, Dele Alli, Bergwijn, Son e provavelmente estou a esquecer-me de mais nomes... Que equipa fantástica!"", disse o treinador português após a goleada por 6-1 no terreno do Manchester United.