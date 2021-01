José Mourinho sobre Jurgen Klopp: "São cinco minutos antes e depois do jogo"

Na antecâmara do jogo com o Liverpool para a Premier League, José Mourinho diz contar com Dele Alli. Quanto a Klopp não há amizade, mas respeito

O mercado aproxima-se do fim e a chegada de Pochettino ao PSG aumentou o rumor de que Dele Alli poderia sair do Tottenham. Mourinho, porém, diz querer ter o jogador, outrora nome maior dos londrinos.

"Espero que ele fique. Repito, não estou à espera de saídas nem de entradas. O futebol é futebol e, por vezes, o inesperado acontece, mas não estou a contar com isso", atira, falando de um mercado estagnado: "Estou convencido de que nada irá acontecer. Se algo acontecer será uma grande surpresa para mim."

"Não tenho o número de telefone de Brendan [Rodgers] como tenho do Nuno [Espírito Santo], por isso na terça-feira pude dar os parabéns ao Nuno e não ao Brendan. Assim, através de vocês [Imprensa], parabéns Brendan. Fazemos os três anos no mesmo dia e não nos esquecemos quando temos amigos com o mesmo dia de aniversário"

Em conferência de Imprensa de antevisão ao Liverpool, jogo de quinta-feira, Mourinho abordou a relação que tem com Klopp: "Não tenho o número de telefone de Brendan [Rodgers] como tenho do Nuno [Espírito Santo], por isso na terça-feira pude dar os parabéns ao Nuno e não ao Brendan. Assim, através de vocês [Imprensa], parabéns Brendan. Fazemos os três anos no mesmo dia e não nos esquecemos quando temos amigos com o mesmo dia de aniversário. Não sou amigo de Jurgen Klopp porque nunca passei tempo com ele. O Nuno foi meu jogador, Brendan trabalhou no mesmo clube que eu [Chelsea] durante alguns anos. Quando temos algo em comum ou conhecemos bem alguém podemos dizer que gostamos dessa pessoa, que é nossa amiga ou não. No caso de Jurgen, são cinco minutos antes e depois do jogo. É um colega que respeito, não tenho problemas com ele e acredito que ele não tenha problemas comigo.

O Liverpool está em quinto lugar, vem de três jogos sem ganhar na Premier League, e tem o Tottenham, no sexto, a apenas um ponto e com menos uma partida disputada. Será o jogo grande da jornada em Inglaterra.