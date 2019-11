Mourinho quer Bale para revitalizar o Tottenham

Treinador português já quis levar o galês para o Manchester United e o "As" garante que reativou o interesse e o vai pedir ao dono dos Spurs, Daniel Levy

Gareth Bale poderá voltar ao Tottenham Hotspur no próximo verão, escreve o jornal espanhol As. José Mourinho, novo treinador do emblema londrino, já tentou contratar o galês na passagem pelo Manchester United e segundo aquela publicação reativou o interesse com a mudança para os Spurs, preparando-se para pedir ao dono do clube, Daniel Levy, a sua contratação, mas não na janela de mercado de janeiro e sim no final da temporada.

"Se o Bale estivesse na porta de saída, lutaria por ele", disse Mourinho em 2017, quando orientava os red devils.

Envolvido em constantes polémicas no Real Madrid, já foi diversas vezes afastado da equipa, esteve com um pé na Superliga da China, mas acabou por ficar (tem contrato até 2022). Foi precisamente do Tottenham que, em 2013, Bale se mudou para os merengues por 101 milhões de euros. Em Madrid esfregam as mãos com a possibilidade de ter surgido uma nova via de escape para negociar o extremo, que representa uma enorme despesa em vencimentos, embora considerem que com o seu impacto decisivo na conquista das últimas Ligas dos Campeões o investimento já tenha sido amortizado.

Recentemente, Bale gerou nova polémica ao afirmar que via pouco futebol, que não sabia sequer o nome do primeiro ministro britânico e que preferia passar o tempo a ver golfe. Há dias, até gozou com o Real Madrid com uma bandeira do seu país com a frase "Gales. Golfe. Madrid. Por esta ordem", esticando ainda mais a corde com os merengues.