Mourinho quer contratar médio em risco de descer da Premier League

Youri Tielemans termina contrato com o Leicester no final da presente temporada

Figura do Leicester, Youri Tielemans corre sério risco de descer de divisão. O médio belga dificilmente ajudará a evitar a queda para o Championship e, perante este cenário, a Roma quer aproveitar.

De acordo com La Gazzeta Dello Sport, o centrocampista interessa a José Mourinho. Como termina contrato no final da presente temporada, chegaria a custo zero, sem que o Leicester conseguisse, de qualquer forma, acompanhar algumas propostas.

Com uma nova final europeia garantida, a segunda consecutiva, José Mourinho, revela a imprensa italiana, terá outros argumentos para exigir à direção da Roma uma aposta forte no mercado.

Com 26 anos, Youri Tielemans está no Leicester desde os primeiros meses de 2019. Leva 193 partidas com os foxes, mas o verão de 2023 deve marcar a despedida.