Mourinho quer Bereszynski para a lateral, adianta a imprensa italiana

Lateral-direito polaco, que representa a Sampdória, é visto como possibilidade para reforçar a Roma na reabertura do mercado



Já de olho no mercado de inverno, a Roma equaciona contratar Bereszynski. Segundo a imprensa italiana, o lateral-direito polaco é pretendido por José Mourinho, que procura um defesa experiente, capaz de ser uma alternativa válida a Karsdorp nesta posição.

O jogador da Sampdória junta-se a Mazraoui (Ajax) e Pedersen (Feyenoord), outros dos nomes em cima da mesa da formação orientada pelo treinador português para reforçar a defesa, já a partir do mês de janeiro.

Com contrato até 2023, Bereszynski está avaliado em seis milhões de euros, mas a inclusão de alguns jovens jogadores da Roma no negócio pode baixar a fasquia, caso as negociações avancem.

Internacional polaco, o defesa-direito cumpre a sexta temporada em Itália, depois de ter representado Légia de Varsóvia, Lech Poznan e Warta Poznan.