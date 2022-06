Mourinho procura maestro para a Roma e dois nomes estão na linha da frente

Treinador quer um médio com golo para substituir Mkhitaryan.

Motivado pela conquista da primeira edição da Conference League, José Mourinho continua apostado em fortalecer o plantel da Roma para se aproximar dos primeiros lugares da Serie A: terminou em sexto na temporada que marcou o seu regresso a Itália.

De acordo com a Imprensa italiana, o treinador português está à procura de um médio-ofensivo goleador capaz de calçar as chuteiras de Mkhitaryan, que partiu para o Inter. Sabitzer (Bayern) e Aouar (Lyon) encaixam nesse perfil e Tiago Pinto, diretor desportivo dos giallorossi, já está no terreno a sondar as condições necessárias à contratação dos dois jogadores.

O primeiro protagonizou uma temporada de estreia muito tímida nos bávaros, enquanto o segundo incompatibilizou-se com a Direção tricolor e pediu para sair.

Mesmo confirmada a chegada de Matic, que orientou no Chelsea e no Manchester United, Mourinho ainda quer um substituto para Veretout e tem Saúl Ñíguez, que não faz parte dos planos do Atlético, na mira.