Mourinho prepara-se para receber mais um reforço a custo zero

Depois de Houssem Aouar, que estava em final de contrato com o Lyon, a Roma está prestes a chegar a acordo com Evan N"Dicka, que atravessa a mesma situação no Eintracht Frankfurt.

Depois de ter anunciado a contratação a custo zero de Houssem Aouar, que chegou proveniente do Lyon, a rádio francesa RMC Sport avança esta terça-feira que José Mourinho está prestes a receber outro reforço na mesma situação: Evan N"Dicka.

O central francês, de 23 anos, está em vias de terminar contrato com os alemães do Eintracht Frankfurt e, segundo a referida fonte, está prestes a assinar por cinco temporadas com a formação italiana, que vai voltar a disputar a Liga Europa na próxima época, fruto do sexto lugar na Serie A.

O Milan também terá estado na corrida por N"Dicka, mas ofereceu um salário menor do que a Roma, que lhe acenou com quatro milhões de euros anuais.

Na presente temporada, a sua quinta na Alemanha, o defesa formado no Auxerre registou dois golos e uma assistência em 44 jogos disputados pelo Frankfurt, que fechou a Bundesliga no sétimo lugar.