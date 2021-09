Mourinho: "Porque é que tão poucas pessoas esperavam a derrota? Não somos candidatos a nada"

José Mourinho, treinador da Roma, em conferência de Imprensa de antevisão à receção à Udinese, jogo a contar para a quinta jornada da Serie A e agendado para as 19h45 de quinta-feira.

Derrota com o Hellas Verona [3-2]: "Da mesma forma que não me juntei à euforia quando ganhámos três jogos no campeonato e mais três na Europa, não vou estar agora com qualquer conversa sobre "grandes problemas". Perdemos um jogo, não jogámos bem. Analisámos o jogo ao pormenor, mas a olhar para o futuro e não a voltar a um jogo que já está perdido e que nos fez perder três pontos. Porque é que tão poucas pessoas esperavam [a derrota]? Porque tínhamos ganho os três jogos anteriores? Talvez porque aqui seja demasiado fácil começar a euforia quando ganhamos e a começar a depressão quando perdemos. Não me vou envolver nisso. Todos me viram celebrar como louco [contra o Sassuolo] depois de uma vitória especial, num dia especial para mim, num minuto especial, de uma forma especial... mas até agora só me viram dessa forma durante um minuto em dois meses. Apenas uma vez. Fora isso, sempre me viram calmo, equilibrado, nunca eufórico, nunca a dizer que uma equipa que terminou a 29 pontos do primeiro lugar na época passada pode ganhar o campeonato. Nunca viram isso da minha parte.

Equilíbrio e calma: "Não me vão influenciar desta ou daquela forma com base num resultado. Estou a manter um equilíbrio. Eu sabia como era antes de vir para cá. Estou aqui exatamente devido à experiência, à maturidade e ao equilíbrio que tenho. Para ter a certeza de que os adeptos não ficam entusiasmados depois de três jogos ganhos - três jogos, não trinta. Essas foram as minhas palavras. E agora, da mesma forma, para dizer aos adeptos que não fiquem demasiado desapontados. Temos muito trabalho para fazer."

Caminho: "Estão a tentar colocar-nos no meio de equipas que terminaram as últimas épocas com 15, 20, 25 pontos a mais do que nós. Nos bons e nos maus momentos, não digam que somos candidatos a ganhar algo - porque ainda não somos candidatos a nada. Mais uma vez, as minhas palavras: somos apenas candidatos a vencer o próximo jogo que temos pela frente. E é tudo. Mantemo-nos calmos, mantemo-nos equilibrados. Eu estou calmo. Estarei um pouco menos feliz? Isso é normal, é natural quando se perde um jogo. E também já falámos sobre isso. Temos de transformar essa desilusão em motivação. Não em depressão. Se já temos um "grande problema" depois de perdermos um jogo, então imagine o que se passa com outras equipas que perderam dois ou três Por isso, vamos manter a calma. Estamos a seguir o nosso caminho, e esse caminho é sobre ambição e concentração. Mas ambição construída com calma. É assim que as coisas são. Calma. Nós estamos calmos."