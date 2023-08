"José Mourinho? Por vezes é preciso fazer escolhas que não são fáceis"

Nemanja Matic deixou a Roma e o técnico português e assinou pelo Rennes

Nemanja Matic surpreendeu neste defeso ao pedir para sair da Roma após um ano no clube, na sua segunda experiência sob o comando de José Mourinho. Assinou pelo Rennes e este domingo deve estrear-se na Ligue 1, contra o Lens. Matic já comentou a decisão de sair dos italianos.

"Por vezes é preciso fazer escolhas que não são fáceis. Toda a gente sabe que tenho uma relação extraordinária com José Mourinho, que é um treinador fantástico, mas estou muito feliz por estar no Rennes. Achei que tinha chegado a altura de enfrentar um novo desafio. A Roma é um grande clube, mas sei que posso ser uma parte importante do projeto do Rennes", afirmou.

Como o convenceram? Matic explica: "Gostei da ambição das pessoas que trabalham aqui, e do treinador Bruno Genesio em particular. Conheço o estilo de jogo, e ele falou-me do papel importante que eu poderia desempenhar numa equipa com jovens de qualidade, que eu poderia ajudar com a minha experiência. Gosto da forma como ele quer jogar e de como é a equipa. Na altura, era o clube certo para mim. Vejo muitas ligas, como a Ligue 1, vi o Rennes jogar, muitos jogadores talentosos passaram por aqui e jogaram em grandes clubes, e sei que um compatriota meu, Goran Pandurovic, também jogou no Rennes."