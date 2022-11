"Mourinho podia ter voltado ao Real Madrid em 2021, mas optou pela Roma"

Paulo Futre garante que o treinador teve em cima da mesa a possibilidade de regressar ao clube merengue. Roma, aliás, chegou a ser um sonho de Futre e esteve perto de ser concretizado.

José Mourinho iniciou a aventura na Roma em 2021, ano em que podia muito bem ter regressado ao Real Madrid, de acordo com Paulo Futre. O antigo internacional português, campeão europeu pelo FC Porto em Viena, garante que o técnico tinha uma proposta dos merengues, mas optou por outro rumo.

"José Mourinho podia ter voltado ao Real Madrid em 2021", atirou, em entrevista à SerieANews.com. "Acreditou desde o primeiro momento no projeto da Roma. Disse não ao Real Madrid. Quando Zidane saiu, ele podia regressar, mas preferiu ir para a Roma e começar esta nova aventura", completou.

Paulo Futre, aliás, reconheceu que sonhou em vestir a camisola do clube italiano e esteve até perto de concretizar esse desejo. "Depois de ter visto Bruno Conti no Mundial de 1982, passou a ser um dos meus ídolos e quis jogar na Roma. Estive perto, encontrei -me com o presidente Viola [da Roma] em Madrid [jogava no Atlético], mas faltou o acordo entre clubes. Em 1982 tinha 16 anos e Bruno Conti, para mim, era como Chalana. Depois surgiu Maradona, que era um Deus", vincou.