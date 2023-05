Mourinho poderá estar de saída da Roma e Rúben Amorim é apontado à sucessão

O fim do reinado de José Mourinho na Roma pode estar para breve. O técnico não estará satisfeito na capital italiana e há três nomes apontados ao cargo, um deles o de Rúben Amorim.

José Mourinho poderá estar de saída da Roma. O jornal italiano Gazzetta dello Sport escreve, esta sexta-feira, sobre a preocupação crescente dos romanos em relação à continuidade do treinador português, uma vez que é cada vez mais notório a insatisfação do técnico em Itália. As críticas à profundidade do plantel dos giallorossi, bem como o desgaste já demonstrado com o rumo do futebol italiano, são algumas evidências que deixam à vista um divórcio entre as duas partes.

Segundo a informação, José Mourinho está há quatro meses a pedir uma reunião com os Friedkins, donos do clube romano, de forma a comunicar os problemas inerentes na equipa da capital italiana.

De acordo com o diário La Repubblica, o técnico luso entende que o plantel à sua disposição não tem soluções para competir em duas frentes (luta pelo top4 da Seria A e pela Liga Europa) e o silêncio da direção do clube em relação às possíveis garantias de um plantel competitivo na próxima temporada está a desgastar o treinador.

Desta forma, são já apontados sucessores ao cargo de José Mourinho e a Gazzetta dello Sport dá a conhecer os três nomes que terão sido colocados em cima da mesa pelos responsáveis romanos: Roberto De Zerbi, técnico do Brighton; Thiago Motta, do Bolonha, e Rúben Amorim, treinador do Sporting, que volta a ter o seu nome apontado a uma equipa internacional (Tottenham e Chelsea também têm sido associados ao português).

Esta temporada, José Mourinho soma, em todas as competições, 24 vitórias em 47 encontros realizados. A Roma segue em sétimo lugar na Serie A e está nas meias-finais da Liga Europa.