José Mourinho perdeu o balneário do Tottenham, avança o "The Athletic"

Publicação dá conta de episódios que desagradaram os jogadores desde a apologia por um futebol defensivo como críticas abertas a erros individuais

José Mourinho saiu do Tottenham ao fim de 17 meses e além de não ter conquistado títulos pelo clube há outras razões apontadas para o despedimento.

A publicação "The Athletic" avança que desagrado do balneário se acentuou com as três derrotas consecutivas com Liverpool, Brighton e Chelsea já que Mourinho terá, nessa altura, começado a culpar os jogadores por erros individuais. "Toda a união e familiaridade da era Pochettino desapareceu", lê-se no periódico, recorrendo a uma fonte próxima do clube, que também declara que o balneário estava dividido: "Quatro ou cinco jogadores adoravam-no, outros quatro ou cinco odiavam-no e para outros quatro ou cinco era indiferente."

Rúben Dias e Skriniar, agora no Man. City e no Inter, respetivamente, terão sido alvos que nunca chegaram, mas na defesa também existiram outros problemas. Por Mourinho primar pelo trabalho defensivo, houve quem questionasse a sua ideia de jogo. "Você acha mesmo que isto foi bom?", questionou um jogador no intervalo do jogo com o Man. City, após Mourinho elogiar a capacidade defensiva na primeira parte, que acabou empatada a zeros mas sem que os spurs tenham feito remates enquadrados com a baliza. Na segunda parte a equipa de Guardiola marcaria três vezes sem resposta.