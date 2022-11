Mourinho pediu camisola a jogador do Bétis: "Estes são os meus troféus..."

Andrés Guardado, figura do Bétis e da seleção mexicana, revelou momento com José Mourinho no final do jogo da Liga Europa entre o clube espanhol e a Roma.

José Mourinho já havia elogiado Andrés Guardado, médio do Bétis, antes de um dos duelos entre o clube espanhol e Roma a contar para a fase de grupos da Liga Europa. Agora, ficou-se a saber que o treinador português do emblema italiano pediu mesmo a camisola ao jogador de 36 anos. Quem o revela é o próprio internacional mexicano.

"Terminou o jogo e Mourinho veio à minha procura para me pedir a camisola. Chegou ao balneário, eu ia a sair e ouvi o grito "Andrés! Guardado!". Virei-me e era Mourinho, que me perguntou: 'Podes dar-me a tua camisola?'", contou o jogador no programa "Na primeira pessoa", da Star+. "Claro, mister. É uma honra", respondeu.

"Esse tipo de coisas é o que se guarda, mais do que o que poderão dizer pessoas que não acompanharam a minha carreira, que só veem os jogos ou que só veem quando vou à seleção, que não acompanham os jogos do Bétis... Podem dizer mil coisas, mas estes são os meus troféus, são os presentes das pessoas do futebol, que me viram de perto, porque competi contra Mourinho muitas vezes aqui na Liga espanhola. Que respeitem a minha carreira e valorizem um pouco o jogador consegui ser é inigualável", concluiu Guardado.