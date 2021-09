Mourinho oferece jantar para comemorar jogo 1000 e "enfeitiça" equipa com discurso

Treinador português reuniu jogadores e staff para uma noite de descontração em Roma.

A noite da última terça-feira reservou um José Mourinho descontraído em Itália. Para celebrar o jogo 1000 da carreira que veio com uma vitória (2-1) diante do Sassuolo no domingo passado, o treinador português reuniu os jogadores e o staff da Roma para um jantar comemorativo.

O encontro aconteceu na praça Pio XI, no restaurante Le Vele, em Roma, não muito longe do Vaticano. O objetivo, destaca com o jornal Corriere dello Sport, era passar uma noite para unir o grupo, após o bom arranque de temporada com cinco vitórias consecutivas, entre o campeonato nacional e a Conference League.

O jornal italiano deu detalhes do encontro. Mourinho terá sido o primeiro a chegar e foi recebido por adeptos, com quem tirou fotos. Duas patrulhas policiais posicionaram-se imediatamente do lado de fora do restaurante, além de vários seguranças particulares dos jogadores. Aproximadamente 150 adeptos descobriram o encontro e ficaram do lado de fora do restaurante.

Durante o encontro, Mourinho discursou por cerca de dez minutos. "O caminho ainda é longo, não ganhámos nada, temos que continuar assim", afirmou sob aplausos. O Corriero dello Sport destacou que o treinador da Roma "enfeitiçou" todos com as suas palavras.