Mourinho: o melhor jogador da Roma, a relação com os donos e a ausência da Champions

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, em entrevista prestada aos meios de comunicação do clube da Serie A, a poucas horas do embate contra o Verona

Mudanças desde a derrota com o Verona, a primeira da época: "Não penso em coisas como essa. O Verona é uma equipa muito boa e será um jogo duro, tal como da última vez. Também foi duro para eles, tiveram de lutar para conseguir a vitória. Igor Tudor é um bom treinador que acredita no estilo de jogo e o plantel responde realmente bem. Espero, no entanto, que seja duro para eles. Apesar de termos nove jogadores em falta, o que colocaria qualquer equipa em apuros, e nós não somos diferentes, e de não termos demasiados resultados para realmente despertar os adeptos, é incrível pensar que o estádio voltará a estar lotado."

Comentário público da administração poderia ajudar a acalmar os rumores: "Não sei se sou um grande comunicador. Sei que sou suficientemente inteligente para não mostrar nada a não ser total respeito para com os proprietários do clube. Quando é que um treinador pode dizer aos proprietários o que fazer? Quem sou eu para dizer algo aos donos? Só tenho respeito, tanto pessoal como profissional, pela família Friedkin. Pessoalmente, existe uma relação com eles e, em privado, podemos trocar ideias e opiniões sobre as coisas. Obviamente, no mundo dos negócios, não sou nada comparado com eles. Mas no mundo do futebol já adquiri experiência suficiente, e eles são suficientemente humildes para me ouvirem."

Última parte da época servirá para avaliar quais os jogadores à altura do clube: "Faço avaliações todos os dias. Mesmo em sessões de treino. (...) Não há muitos jogadores que mantenham o mesmo nível numa época completa, especialmente num nível elevado. (...) Se tivesse de ser honesto, se tivesse de escolher um dos nossos jogadores que tenha tido a época mais consistente e de qualidade até à data... diria Henrikh Mkhitaryan. Por ser um jogador que ajudou a resolver problemas, é um jogador que pode jogar em diferentes posições conforme a equipa necessita. E ele tem feito isso mantendo um alto nível."

Nostalgia pela Liga dos Campeões: "Consegui estar em mais de 150 jogos da Liga dos Campeões, sou muito privilegiado por isso. Não posso chorar agora porque não estamos a jogar na Liga dos Campeões. Por isso, não, não sinto nostalgia. Estive envolvido em muitos grandes jogos da Liga dos Campeões ao longo dos anos".