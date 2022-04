Mourinho: "O Leicester não precisa de se preocupar com a posição na Premier League..."

Declarações de José Mourinho, treinador português da Roma, em conferência de Imprensa de antevisão ao terreno do Leicester, em jogo da primeira mão das meias-finais da Conference League, agendado para as 20h00 de quinta-feira.

Roma não pode rodar sem perder pontos no campeonato: "O Leicester veio para esta prova vindo da Liga Europa, para nós este será o 13.º jogo da Conference League. Pagámos por isso na Serie A ao perder pontos, ao jogar na quinta-feira e depois no domingo. Equipas com 30 jogadores do mesmo nível podem rodar e não perder pontos, mas nós não temos isso."

Vantagem do Leicester: "A vantagem que o Leicester tem é que não precisa de se preocupar com a posição na Premier League [é 10.º]. Já nós temos de nos qualificar para a Liga Europa, já que podemos tanto acabar em quinto como em oitavo. É um momento duro, mas também um momento de muita motivação. Cheguei a várias meias-finais europeias e digo que, independentemente dos nomes e do potencial, é sempre 50-50. Há imenso potencial, mas só o podes atingir com trabalho e há limites que só podem ser superados pelo dinheiro. É essa a diferença objetiva entre a Serie A e a Premier League"

Reencontro com Brendan Rodgers, treinador do Leicester: "Divertimo-nos imenso, somos amigos, mesmo que o futebol nos tenha levado para caminhos diferentes. É um bom treinador, com um futuro brilhante."

Claudio Ranieri [fã incondicional da Roma, mas venceu a Premier League no comando técnico do Leicester]: "Somos amigos, mas não falámos sobre este jogo. Já disse que muitos treinadores ganharam a Premier League, como Sir Alex Ferguson, Wenger, eu, Klopp, Guardiola, mas aquela que foi ganha pelo Ranieri foi a mais especial de todas."