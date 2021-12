Mourinho, o empate e um balanço: "Não seria um post fantástico, com milhões de likes"

Declarações do treinador da Roma após o empate com a Sampdória.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, marcou passo na Serie A, ao empatar em casa a um golo com a Sampdória, na 19ª jornada.

A equipa de Mourinho voltou a desperdiçar pontos com equipas que não lutam pelo topo da classificação, depois de uma primeira parte totalmente desinspirada, com o jogo romano a pecar por tremenda falta de verticalidade e objetividade.

"Não tenho certeza se mostrámos tanta paciência. Não jogámos bem. Merecíamos vencer, sim, principalmente pela maneira como jogámos no segundo tempo, antes de fazermos o 1-0 e depois o 1-1", afirmou o técnico após o encontro. "Tentámos, jogámos com intensidade e tentámos vencer e dominámos o jogo sem criar muitas chances claras. Mas foi um jogo feio, porque a equipa que queria vencer não jogou bem e a equipa que não queria vencer jogou da forma como jogou e foi recompensada com um ponto", prosseguiu.

Mourinho fez depois uma comparação com a goleada (4-1) em casa da Atalanta. "Antes do jogo eu disse à equipa que podemos jogar mal ou bem, podemos ganhar ou perder, mas há algumas coisas que nunca devemos perder: contra Atalanta tivemos essa coragem e aquela vontade de pressionar e ganhar. Hoje não vi a mesma atitude", observou.

Por fim, um balanço da temporada até ao momento. e um desafio: se tivesse de o fazer no Instagram, que foto usaria? "Uma foto muito normal, porque me parece uma classificação muito normal. Inter à frente, Milan à frente, Juventus à frente, Nápoles e Atalanta à frente. Não seria um post fantástico, com milhões de likes. Seria muito normal", rematou.