Mourinho, o duelo com o Chelsea de Tuchel e as pazes feitas com Dele Alli

Spurs defrontam os blues, esta quarta-feira, em embate expectante da 22.ª jornada da Premier League

José Mourinho, treinador do Tottenham, traçou elogios, esta quarta-feira, ao colega de função Tomas Tuchel, agora a orientar o Chelsea, equipa com a qual os spurs, que tentarão o regresso às vitórias, medem forças na 22.ª ronda da Premier League.

"Tinham um bom treinador com Frank [Lampard] e têm um bom agora com Tuchel. Vem de uma liga [francesa] que não pode ser comparada à Premier League, mas está habituado a trabalhar com jogadores de alto calibre e em balneários com jogadores importantes. Vai encaixar bem num clube como o Chelsea", projetou o treinador português.

Durante a conferência de Imprensa de antevisão do dérbi entre os dois emblemas de Londres, José Mourinho considerou que a Premier League "é a mais desafiante" da atualidade e que, por isso, Tuchel tem agora uma chance de se destacar entre a classe.

«Na minha opinião, um treinador entra para a elite quando tem sucesso nas ligas de topo, nas ligas de outra dimensão. O maior desafio para um treinador é trabalhar nas melhores ligas. Neste momento, a nossa liga [Premier League] é a mais desafiante», afiançou o timoneiro luso.

José Mourinho revelou aos jornalistas presentes na sala de Imprensa do estádio do Tottenham que teve uma conversa com o avançado internacional inglês Dele Alli, tendo em vista o regresso às futuras convocatórias dos spurs.

"Tive uma boa conversa com ele ontem. Falámos sobre a hipótese de ele voltar à equipa. Encontrámos terreno comum, posso dizer assim. Nós precisamos de um bom Dele Alli. Só estamos à espera que ele volte ao normal, a treinar com a equipa. Precisamos dele e deixei isso claro na nossa conversa", assinalou o técnico.

Dele Alli tem estado afastado do lote de eleitos de José Mourinho para os embates do Tottenham, tendo sido apenas titular durante a primeira jornada da Premier League. Num total de 12 jogos disputados, cumpriu apenas 472 minutos.

"Esta conversa pode ter sido a motivação extra que ele precisa para voltar o mais rápido possível e passar a estar disponível para a equipa", concluiu José Mourinho.

O Tottenham defronta, esta quinta-feira, o Chelsea, em jogo de cartaz da 22.ª jornada da Premier League. O jogo entre duas equipas igualadas na classificação, com 33 pontos, tem início agendado para as 20 horas.

Os spurs tentam regressar ao trilho das vitórias na competição britânica após serem derrotados nas duas últimas rondas.