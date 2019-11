Pouco passava das 7h00 quando o Tottenham anunciou a contratação de José Mourinho, confirmando bem cedo as suspeitas lançadas na noite anterior com a notícia da saída de Mauricio Pochettino

Tudo começou na terça-feira à noite com o anúncio de que Tottenham e Mauricio Pochettino tinham chegado a acordo para a rescisão do contrato. Quase de imediato e um pouco por todo o mundo, à imagem de O JOGO, jornais, rádios e televisões colocaram José Mourinho na pole position para suceder ao argentino . Não foi preciso esperar muito para que as suspeitas deixassem de fazer sentido

Pouco passava das 7h00 desta quarta-feira quando tudo se confirmou: o Twitter do Tottenham anunciou a chegada de José Mourinho e deu início a uma enorme corrente de notícias, comentários e rumores. Não tardaram as primeiras declarações do treinador português, ele que na Premier League já treinou Chelsea e Manchester United, bem como mais explicações do Tottenham sobre a opção pelo português.

Para José Mourinho, o Tottenham é mais um passo numa carreira recheada de títulos, com os primeiros a surgirem em dois anos de sonho no FC Porto, aos quais se seguiram Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United. Agora, no Tottenham, regressa ao ativo e com ele um mar de reações, algo que quase só acontece com o Special One.

O que espera Mourinho no Tottenham? Desde já, um calendário exigente de jogos e ainda a necessidade de conquistar a simpatia dos adeptos dos Spurs, para quem Pochettino fez muito pelo clube, apesar de não ter conquistado qualquer troféu.

Para o terceiro clube da Premier League que terá o privilégio de treinar, José Mourinho - à imagem do que sucedeu com Chelsea e Manchester United - conta com uma equipa técnica na qual figuram adjuntos portugueses. A tarefa do Special One não se afigura fácil, designadamente na Premier League e Liga dos Campeões, e talvez por isso horas depois de ter sido anunciado, já Mourinho dava o primeiro treino como novo treinador dos Spurs.

Antes, dera uma entrevista aos canais oficiais do clube de Londres e na qual foi claro: "Prometo paixão, vamos acabar em posição diferente".